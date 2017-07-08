Вышел первый трейлер фильма «Борг/Макинрой»

Появился первый трейлер фильма «Борг/Макинрой», посвящённого одному из самых легендарных противостояний в истории тенниса. События в этом фильме в основном развиваются вокруг главного матча, который провели между собой Бьорн Борг и Джон Макинрой — финала Уимблдона-1980. Швед добился победы со счётом 1:6, 7:5, 6:3, 6:7 (16:18), 8:6, упустив пять матчболов на тай-брейке. Он выиграл свой пятый Уимблдон подряд (это достижение до сих пор не превзойдено), а через год уступил тому же Макинрою в решающем поединке турнира и больше ни разу не сыграл на этих английских кортах.



Роль Макинроя в фильме исполнил американец Шайа ЛаБаф. В роли Борга — исландец Сверрир Гуднасон. Мировая премьера намечена на 6 сентября, российская — на 23 ноября этого года.



Посмотреть видео можно на «Ютубе».