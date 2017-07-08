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Надаль оставил свой автограф на протезе ноги, протянутом ему болельщиком

8 июля 2017, суббота. 04:38. Теннис

По ходу Уимблдона-2017 испанец Рафаэль Надаль получил достаточно необычную просьбу об автографе. Один из болельщиков на корте вместо привычных листков, кепок, сувенирных теннисных мячей или других подобных предметов протянул испанцу свой протез для ноги. Надаль отнёсся к такой просьбе с улыбкой и оставил на протезе свою подпись.

В пятницу Надаль в трёх сетах обыграл россиянина Карена Хачанова — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3) — и вышел в четвёртый круг Уимблдона. Следующим соперником испанца станет люксембуржец Жиль Мюллер.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Рафаэль Надаль
Новости. Теннис
8 июля 2017, суббота
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