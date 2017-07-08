Фоньини был оштрафован на 1 очко в игре с Марреем за «визуальную непристойность»

Итальянец Фабио Фоньини прокомментировал эпизод матча третьего круга Уимблдона против британца Энди Маррея, в котором он был оштрафован на одно очко за «визуальную непристойность». При счёте 2:2, 30:30 в четвёртом сете Фоньини проиграл розыгрыш, после чего показал непристойный жест, положив палец себе в рот. Судья на вышке, француз Дамьен Дюмусуа, присудил Маррею ещё одно очко, благодаря которому британец выиграл гейм.

«Судья был французом. Французы постоянно воюют с итальянцами, но ни разу у нас не выигрывали», — сказал Фоньини.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».

Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:1, 7:5 в пользу Маррея.