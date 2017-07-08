Надаль: в важные моменты матча с Хачановым я сыграл уверенно

Испанец Рафаэль Надаль (4) прокомментировал свою победу над россиянином Кареном Хачановым (30) в третьем круге Уимблдона со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

«Полтора сета я играл фантастически, потом немного сбавил обороты. В целом, матч прошёл очень хорошо, я доволен. В начале третьего сета у меня тоже были шансы – надо было делать брейк, но я этого не сделал. Потом было два сложных гейма на моей подаче. В важные моменты я сыграл уверенно. Тай-брейк провёл чуть лучше, чем соперник.



Мне всегда больше нравится играть на солнце. В такую погоду сухо, корт твёрже. Для меня это, конечно, лучше. Так что я рад выйти во вторую неделю и надеюсь, что погода останется такой же», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.