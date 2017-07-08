Маррей: концовка матча с Фоньини получилась трудной

Британец Энди Маррей, переигравший в третьем круге Уимблдона итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 4:6, 6:1, 7:5, прокомментировал ход встречи.

«Всегда трудно играть с соперником, который одинаково здорово исполняет все удары. Он бьёт почти без замаха, поэтому трудно понять, когда и куда он пробьёт. Фабио выбивал меня из ритма. Концовка получилась трудной, я отыграл несколько брейк-пойнтов. Было тяжело сделать брейк при счёте 5:5. Зрители увидели хороший матч, хотя я бы не сказал, что показал свой лучший теннис. Главное, я справился с этим испытанием и прошёл дальше», — приводит слова Маррея официальный сайт Уимблдона.