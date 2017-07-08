Халеп: не сомневалась, что Азаренко вернётся на корт

Румынка Симона Халеп поделилась ожиданиями от матча четвёртого круга Уимблдона с белоруской Викторией Азаренко.

«Я очень рада, что на Уимблдоне прибавляю с каждым матчем. Я была разочарована поражением на „Ролан Гаррос“, но смогла объективно оценить, что делала хорошо, а в чём могла сыграть лучше. Моя игра снова на лучшем уровне. То поражение не сказалось на моей игре.

Как только я услышала о беременности Азаренко, то не сомневалась, что она вернётся. У неё есть всё, чтобы играть среди лучших. Она была первой ракеткой мира, чемпионкой турнира серии «Большого шлема». Виктория очень сильная личность", — приводит слова Халеп официальный сайт Уимблдона.