Россиянка Светлана Кузнецова (7) в третьем круге Уимблдона сыграет со словенкой Полоной Херцог (Q). Поединок начнётся в 13:30 по московскому времени. Единственный очный матч между этими спортсменками, состоявшийся на турнире в Вашингтоне в 2014 году, остался за Светланой.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Херцог на Уимблдоне.

На данный момент Кузнецова занимает восьмое место в рейтинге WТА, а Херцог является 265-й ракеткой мира.