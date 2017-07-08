Остапенко: все, кто меня знает, называют меня Алёной

Латвийка Елена Остапенко поделилась впечатлениями от победы над итальянкой Камилой Джорджи со счётом 7:5, 7:5 в третьем круге Уимблдона, а также рассказала, как её зовут друзья и родственники.

«С Камилой играть очень трудно, потому что она заставляет вас с трудом выигрывать каждый розыгрыш. Она обладает мощной подачей, очень сильно бьёт по мячу. Мне было трудно найти свой ритм, но я очень рада, что смогла выиграть в двух партиях. Я играю агрессивно, поэтому каждая победа добавляет мне уверенности.

Что касается моего имени, то все, кто меня знает, называют меня Алёной. Это моё настоящее имя. Я считаю нормальным, что люди, которые знают меня только по теннису, думают, что меня зовут Елена», — приводит слова Остапенко официальный сайт Уимблдона.