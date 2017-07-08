Маннарино: сомневаюсь, что можно провести Уимблдон только с болбоями

Организаторы Уимблдона оштрафовали француза Адриана Маннарино на семь тыс. фунтов за столкновение с болбоем во время матча второго круга с японцем Юити Сугитой. Во время встречи судья на вышке наказала его за это на одно очко.

«Я увидел болбоя, протягивающего мне полотенце, только в самый последний момент. Он сделал шаг мне навстречу, и мы столкнулись. На самом деле это он врезался в меня, тем более он не получил серьёзных травм. Кто на корте важнее — игроки или болбои? Сомневаюсь, что можно провести Уимблдон только с болбоями», — приводит слова Маннарино The Guardian.