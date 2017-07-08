Томич: не думаю, что меня справедливо оштрафовали, ведь я сказал всё честно

Австралиец Бернард Томич назвал несправедливым свой штраф в размере $ 15 тыс. за необоснованный вызов на корт врача во время матча первого круга Уимблдона с немцем Мишей Зверевым, после которого Бернард заявил о проблемах с мотивацией.

«Причиной штрафа был назван вызов врача на корт без медицинских показаний. Но это только повод. Не думаю, что это справедливое решение, ведь я сказал всё честно», — приводит слова Томича Herald Sun.

Австралийская полиция подшутила над Томичем после его поражения на Уимблдоне

Напомним, что Бернард уступил Мише Звереву со счётом 4:6, 3:6, 4:6.