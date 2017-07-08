Полька Агнешка Радваньска (9) в третьем круге Уимблдона сыграет со швейцаркой Тимей Бачински (19). Поединок начнётся ориентировочно в 15:00 по московскому времени. Оба предыдущих матча между этими соперницами завершились в пользу представительницы Швейцарии.

«Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Радваньска — Бачински на Уимблдоне.

На данный момент Агнешка располагается на 10-й позиции в женской табели о рангах, а Бачински является 20-й ракеткой мира.