Димитров за час вышел в четвёртый круг Уимблдона

Болгарин Григор Димитров (13) всего за 1 час вышел в четвёртый круг Уимблдона. Его соперник израильтянин Дуди Села отказался от продолжения борьбы из-за травмы, проиграв два сета с одинаковым счётом 1:6.

За второй в карьере выход в четвертьфинал Уимблдона 26-летний уроженец Хасково, занимающий 11-е место в мужской табели о рангах, поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (3), либо с немцем Мишей Зверевым (27). Этот поединок начнётся сегодня, 8 июля, приблизительно в 18:30 по московскому времени.