Кузнецова уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдона

Россиянка Светлана Кузнецова (7) в третьем круге Уимблдона разгромила словенку Полону Херцог (Q) со счётом 6:4, 6:0. Теннисистки провели на корте 1 час 5 минут. 32-летняя уроженка Санкт-Петербурга, занимающая восьмое место в рейтинге WТА, реализовала четыре брейк-пойнта из шести, активно выиграла 13 розыгрышей и допустила 11 невынужденных ошибок. Полона сделала 15 виннеров при 19 собственных неточностях.

За выход в четвертьфинал Кузнецова поспорит либо с полькой Агнешкой Радваньской (9), либо со швейцаркой Тимей Бачински (19).

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:

Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Херцог на Уимблдоне.