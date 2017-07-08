Мугуруса разгромила Кырстю, а Рыбарикова — Цуренко в третьем круге Уимблдона

Испанка Гарбинье Мугуруса (14) в третьем круге Уимблдона уверенно сломила сопротивление румынки Сораны Кырсти, выиграв оба сета со счётом 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 10 минут. 23-летняя уроженка Каракаса, занимающая 15-е место в рейтинге WТА, сделала 18 виннеров, 10 невынужденных ошибок и четыре брейка, а у её оппонентки эти показатели составили 18, 17 и 0 соответственно.

За выход в четвертьфинал Мугуруса поспорит либо с немкой Анжеликой Кербер (1), либо с американкой Шелби Роджерс.

Ещё одну путёвку в 1/8 финала завоевала словачка Магдалена Рыбарикова, разгромившая украинку Лесю Цуренко — 6:2, 6:1. 28-летняя представительница Словакии, которая располагается на 87-й позиции в женской табели о рангах, в четвёртом круге сыграет либо с хорваткой Петрой Мартич (Q), либо с Зариной Дияс из Казахстана (WC).