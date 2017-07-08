Куэрри за один гейм завершил прерванный накануне матч с Цонгой

Американец Сэм Куэрри (24) в третьем круге Уимблдона победил француза Жо-Вильфрида Цонгу (12) со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5), 1:6, 7:5. Поединок, прерванный накануне при счёте 6:5 в пользу Сэма, в общей сложности продолжался 2 часа 58 минут. Сегодня, 8 июля, Куэрри в первом же гейме сделал брейк и завершил противостояние в свою пользу.

29-летний уроженец Сан-Франциско, занимающий 28-е место в рейтинге АТР, 22 раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок, заработал 54 виннера при 29 собственных неточностях. Следующим оппонентом Сэма станет южноафриканец Кевин Андерсон.