Раонич в трёх партиях обыграл Рамоса в третьем раунде Уимблдона

Канадец Милош Раонич (6) вышел в четвёртый круг Уимблдона, обыграв испанца Альберта Рамоса (25) в трёх партиях — 7:6 (7:3), 6:4, 7:5. За весь матч Милош не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта.



Поединок продлился 2 часа 21 минуту. Раонич выполнил 21 эйс, допустил 2 двойные ошибки, 55 раз пробил навылет, сделал 26 невынужденных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 13. На счету Рамоса 11 эйсов, 3 двойные, 27 «виннерсов» и 17 невынужденных.



За выход в четвертьфинал канадец сразится либо с немцем Александром Зверевым, либо с австрийцем Себастьяном Офнером.