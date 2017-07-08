Веснина и Суарес пробились в 1/8 финала Уимблдона в миксте

Россиянка Елена Веснина вышла в 1/8 финала Уимблдона в миксте, где выступает вместе с бразильцем Бруно Суаресом. Во втором круге турнира российско-бразильская пара обыграла американцев Мэдисон Кис и Джека Сока со счётом 6:3, 3:6, 7:5. Отметим, что все сеяные пары (Веснина и Суарес получили второй номер посева) стартовали на Уимблдоне со второго раунда.



На счету Весниной и Суареса 4 эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. У Сока и Кис 6 подач навылет, 3 двойные и 2 использованных брейк-пойнта из 8.



В следующем круге Веснина и Суарес встретятся либо с Барборой Крейчиковой и Майклом Винусом (15), либо с Анастасией Родионовой и Михаилом Елгиным.