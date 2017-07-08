Кларк и Уиллис сенсационно победили Эрбера и Маю во 2-м круге Уимблдона

Британцы Джей Кларк и Маркус Уиллис (WC) сенсационно обыграли прошлогодних чемпионов Уимблдона — французов Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю (2) — 3:6, 6:1, 7:6 (7:3), 5:7, 6:3. В третьей партии британцы отыграли шесть сетболов на своей подаче при счёте 4:5, а четвёртую партию упустили с тройного матчбола на приёме.



Матч продолжался 3 часа 12 минут. Кларк и Уиллис выполнили 19 эйсов, допустили 12 двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 9. На счету Эрбера и Маю 8 эйсов, 7 двойных и 2 использованных брейк-пойнта из 16.



В третьем раунде британцы сыграют с австрийцем Оливером Марахом и хорватом Мате Павичем.