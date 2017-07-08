Макарова и Мирный уверенно выиграли свой стартовый матч на Уимблдоне в миксте

Россиянка Екатерина Макарова и белорус Максим Мирный (12) вышли в 1/8 финала Уимблдона, легко обыграв бельгийку Кирстен Флипкенс и немца Филиппа Пецшнера в двух партиях — 6:1, 6:3.



Матч продлился всего 42 минуты. Макарова и Мирный дважды подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 4 брейк-пойнта из 6. На счету их соперников 1 эйс и 1 двойная. Брейк-пойнтов у Флипкенс и Пецшнера не было.



За выход в четвертьфинал Екатерина и Максим поспорят с британцами Джоселин Рэй и Кеннетом Скупски (WC).