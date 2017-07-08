Федерер побил рекорд С. Уильямс по выигранным матчам на ТБШ

Одержав победу над немцем Мишей Зверевым в третьем круге Уимблдона-2017, швейцарец Роджер Федерер стал рекордсменом по количеству выигранных матчей на турнирах «Большого шлема» в одиночных разрядах. Федерер опередил американку Серену Уильямс, выигравшую 316 поединков — эта победа стала для него 317-й.

Федерер — 18-кратный чемпион «мэйджоров». На Уимблдоне он побеждал семь раз, включая пять побед подряд с 2003 по 2007 годы. Кроме того, именно здесь он побил рекорд американца Пита Сампраса, выиграв свой 15-й турнир «Большого шлема».