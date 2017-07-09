Федерер: на первой неделе важно разыграться и обрести уверенность в себе

Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший немца Мишу Зверева в третьем круге Уимблдона со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4, прокомментировал этот поединок и свою игру.



«Матч мне понравился. Приятно играть против соперника, действующего в стиле „подача — выход к сетке“. Мы с Мишей заставили друг друга показать хороший теннис. На первой неделе очень важно разыграться, обрести уверенность в себе. Думаю, это мне удалось», — приводит слова Федерера официальный «твиттер» Уимблдона.



В четвёртом раунде Уимблдона Федерер сыграет с болгарином Григором Димитровым.