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Федерер: на первой неделе важно разыграться и обрести уверенность в себе

9 июля 2017, воскресенье. 00:03. Теннис

Швейцарец Роджер Федерер, обыгравший немца Мишу Зверева в третьем круге Уимблдона со счётом 7:6 (7:3), 6:4, 6:4, прокомментировал этот поединок и свою игру.

«Матч мне понравился. Приятно играть против соперника, действующего в стиле „подача — выход к сетке“. Мы с Мишей заставили друг друга показать хороший теннис. На первой неделе очень важно разыграться, обрести уверенность в себе. Думаю, это мне удалось», — приводит слова Федерера официальный «твиттер» Уимблдона.

В четвёртом раунде Уимблдона Федерер сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Роджер Федерер
Новости. Теннис
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