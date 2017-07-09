Портреты чемпионов турнира и олимпийский огонь — в видеообзоре Уимблдона

Eurosport провёл экскурсию по внутренним помещениям Уимблдона — коридорам, ведущим к выходу на Центральный корт. Среди прочего были показаны портреты бывших чемпионов и чемпионок турнира, которые занимают немалую часть общего пространства.



Одна из картин, висящих в извилистых коридорах, изображает принятие Лондоном эстафеты олимпийского огня в преддверии Игр-2012. Теннисный турнир той Олимпиады прошёл именно на кортах Уимблдона, а чемпионом мужских одиночных соревнований стал британец Энди Маррей.



Также ролик демонстрирует стоящие на витрине главные трофеи турнира — кубок для мужчин и большую тарелку для женщин.



Видеоматериал об Уимблдоне можно посмотреть на «Чемпионате».