Полиция опубликовала видеозапись ДТП с участием В. Уильямс

Полиция Палм-Бич-Гарденс (США), пришедшая к предварительному заключению о невиновности американки Винус Уильямс в ДТП, которое повлекло смерть 78-летнего Джерома Барсона, опубликовала видеозапись столкновения.



В заявлении полиции сказано, что теннисистка выехала на перекрёсток по всем правилам, но третий автомобиль заставил её притормозить и задержаться на перекрёстке, а при переключении сигнала светофора машина, управляемая супругой Барсона, начала движение и въехала во внедорожник Винус.



Полицейские заявили, что предпринимают усилия для установления личности человека, управлявшего машиной, которая повернула перед автомобилем Уильямс и помешала ей вовремя проехатоь перекрёсток. Об этом сообщает Palm Beach Post.



Посмотреть видеозапись, сделанную с камеры наблюдения, можно на Youtube.