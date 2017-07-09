Главный смотритель кортов Уимблдона: покрытие соответствует нашим стандартам

Главный смотритель кортов Уимблдона Нил Стабли оценил качество игровых площадок в этом году, которое широко обсуждается после серьёзной травмы Бетани Маттек-Сэндс и ситуации, когда и Кристина Младенович, и Элисон Риске, игравшие друг с другом, обе были недовольны состоянием корта.



«Конечно, мы слушаем, что говорят игроки, потому что обратная связь очень важна. Но наши данные показывают, что те корты, на которые поступали жалобы, находятся примерно в том же состоянии, что и остальные корты — и они не хуже, чем в прошлые годы.



Мы максимально бережно подходим к состоянию наших кортов, делаем всё, чтобы они были в оптимальном состоянии. Сейчас они соответствуют нашим традиционным стандартам. Игроки говорят, что корты стали более скользкими, но я не уверен, действительно ли это так, или просто сейчас падения были более заметными, чем обычно.



Повлияла на траву и экстремальная жара, нетипичная для Лондона. В зависимости от перепадов температур различается и порядок ухода за кортами», — приводит слова Стабли Reuters.