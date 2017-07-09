Болельщики на Уимблдоне рассказали, что знают о России: «Шарапова и Аршавин»

Болельщики, пришедшие на очередной игровой день на Уимблдоне, рассказали Eurosport, что они знают про Россию. Некоторые сразу признавались, что о стране не знают ничего, а на просьбу вспомнить кого-то из россиян называли Марию Шарапову и футболиста Андрея Аршавина, который в Англии известен по выступлениям за лондонский «Арсенал». Другие знали некоторые слова на русском языке, а две девушки вспомнили про некогда весьма популярную за рубежом группу «Тату».



Видео с ответами болельщиков на вопросы про Россию можно посмотреть на «Чемпионате».