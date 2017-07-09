Тим: за этот год я добился прогресса в игре, в том числе на траве

Австриец Доминик Тим, пробившийся в четвёртый круг Уимблдона, оценил свой прогресс за последнее время.

«За этот год я добился прогресса в игре в целом, что помогло мне играть луче, в том числе на траве. Это особенное покрытие. Здесь необходимо играть быстро и агрессивно, рано отвечать на удары», — приводит слова Тима официальный сайт турнира.

Следующим оппонентом 23-летнего уроженца Винер-Нойштадта, занимающего восьмое место в рейтинге АТР, станет чех Томаш Бердых, который оказался сильнее испанца Давида Феррера.