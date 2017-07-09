Возняцки: я буду отличной няней для ребёнка Серены Уильямс

Датчанка Каролина Возняцки после победы над эстонкой Анетт Контавейт в третьем круге Уимблдона прокомментировала ход встречи, а также рассказала, что готова сидеть с ребёнком Серены Уильямс.

«Матч получился очень трудным. В концовке я поняла, что Анетт занервничала, и постаралась этим воспользоваться. Я очень рада, что смогла преодолеть этот барьер и выйти в следующий круг.

Что касается ребёнка Серены, то я думаю, что из меня получится отличная няня. Правда, я не уверена, что Серена с этим согласна. Она уже сказала мне о ряде правил. Обычно у меня по дому разбросаны конфеты. Но больше это не допускается. Я постараюсь следовать её правилам, посмотрим, что из этого получится", — приводит слова Возняцки официальный сайт Уимблдона.