Федерер: без Мирки ничего бы не было, она — лучшая

Швейцарец Роджер Федерер после победы над немцем Мишей Зверевым в третьем круге Уимблдона высоко оценил вклад своей супруги Мирки в свои успехи.

«Без неё бы ничего не было. Если бы она сказала, что ей надоело путешествовать, то мне пришлось бы завершить карьеру. Конечно, с четырьмя детьми сложно путешествовать, поэтому в Штутгарте и Галле я играл без них. Теперь мы вместе, и я счастлив. Здорово, что она мечтает о том же, о чём и я. „Мирка — лучшая. Она потрясающе меня поддерживает, — приводит слова Федерера официальный сайт турнира.