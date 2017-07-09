Кербер: с нетерпением жду матча с Мугурусой

Немка Анжелика Кербер прокомментировала победу над американкой Шелби Роджерс со счётом в третьем круге Уимблдона.

«Матч получился очень трудным. Шелби была близка к победе. Она вела 4:2 и могла сделать счёт 5:2. У меня были проблемы с поиском ритма из-за сильных ударов соперницы. Постепенно я стала чувствовать мяч лучше, лучше двигаться. Я очень рада, что смогла переломить ход поединка и одержать победу.

Я с нетерпением жду матча с Мугурусой. Предыдущий раз я уступила ей здесь, так что приложу все силы, чтобы на этот раз победить", — приводит слова Кербер официальный сайт WТА.