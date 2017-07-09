Джокович: в этот раз корты на Уимблдоне мягче, чем в прошлые годы

Серб Новак Джокович прокомментировал состояние кортов на Уимблдоне.

«Я слышал нарекания со стороны некоторых игроков, но в первых двух матчах не заметил особых отличий по сравнению с предыдущими годами. Но в игре с Гулбисом я увидел разницу. Корт мягче обычного, особенно на задней линии. Раньше на Уимблдоне всегда были идеальные корты.

Я уверен, что смотрители кортов Уимблдона отлично знают свою работу и сделают всё, чтобы на второй неделе корты были в хорошем состоянии", — приводит слова Джоковича