Федерер: я не заметил изменений в кортах Уимблдона

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал ситуацию с кортами на Уимблдоне в текущем сезоне.

«Я не заметил изменений. Когда долго светит солнце, то трава становится скользкой, особенно в центре корта. Я не думаю, что это излишне травмоопасная ситуация. Хочу, чтобы игроки чувствовали себя в безопасности, ведь иначе нельзя показать свой лучший теннис. Мне самому интересно, как организаторы за воскресенье успеют подготовить корты ко второй неделе турнира. Уверен, они с этим справятся», — приводит слова Федерера National.