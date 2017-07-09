Хингис — Томичу: тебе нужно правильное окружение

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис прокомментировала заявление австралийца Бернарда Томича, который ранее признался, что испытывает проблемы с мотивацией.



«Тебе нужно правильное окружение, чтобы твоя жизнь была сосредоточена не только на теннисе. Думаю, такие вещи очень сильно зависят от интеллекта и от того, кому ты доверяешь мотивировать тебя», — приводит слова Хингис Tennis.



4 июля Томич проиграл немцу Мише Звереву в первом круге Уимблдона со счётом 4:6, 3:6, 4:6, после чего рассказал о проблемах с мотивацией.

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