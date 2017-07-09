Гулбис: мне помешало слишком хорошее начало матча с Джоковичем

Латвийский теннисист Эрнест Гулбис прокомментировал поражение от Новака Джоковича со счётом 4:6, 1:6, 6:7(2) в третьем круге Уимблдона.



«Я чувствовал себя хорошо, и, как вы видели, здорово начал матч. Сразу сделал брейк и вообще не нервничал – наоборот, я был абсолютно спокоен. Второй сет я отдал слишком легко. Возможно, слишком хорошее начало привело к тому, что я стал стремиться заканчивать розыгрыши как можно скорее. В третьем сете я стал разыгрывать очки дольше. Нужно было делать так ещё во втором сете.



В конце я чувствовал поддержку зрителей, и, возможно, это придавало мне мотивации. Из этого турнира я могу вынести много положительных моментов», — приводит слова Гулбиса Sport 360.