Видеообзор матчей Федерера и Маррея в третьем круге Уимблдона

Британец Энди Маррей (1) в третьем круге Уимблдона оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:2, 4:6, 6:1, 7:5. Швейцарец Роджер Федерер (3) сломил сопротивление немца Миши Зверева — 7:6, 6:4, 6:4.
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За выход в четвертьфинал Федерер поспорит с болгарином Григором Димитровым (13), а Энди Маррей в четвёртом круге встретится с французом Бенуа Пэром, который ранее победил поляка Ежи Яновича.