Видеообзоры матчей Мугурусы и Кербер в третьем круге Уимблдона

Испанка Гарбинье Мугуруса уверенно вышла в четвёртый круг Уимблдона, победив румынку Сорану Кырстю со счётом 6:2, 6:2. В понедельник, когда состоятся все матчи 1/8 финала, финалистка Уимблдона-2015 сыграет с прошлогодней финалисткой этих соревнований немкой Анжеликой Кербер. В случае поражения Кербер потеряет шансы на то, чтобы сохранить первую строчку рейтинг-листа после завершения Уимблдона.



Кербер в третьем раунде одержала волевую победу над американкой Шелби Роджерс — 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.



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