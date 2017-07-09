Джокович: я читаю книгу про то, как быть лучшим родителем для ребёнка

Серб Новак Джокович, вышедший в четвёртый круг Уимблдона благодаря победе над латвийцем Эрнестом Гулбисом со счётом 6:4, 6:1, 7:6 (7:2), рассказал, что старается правильно выстраивать отношения со своим ребёнком. У Новака и его жены Елены есть сын Стефан, родившийся в октябре 2014 года, а сейчас она беременна вторым ребёнком.



«Я читаю книгу, посвящённую тому, как быть наилучшим родителем. Я учусь этому, пытаюсь получать максимально много опыта из первых рук — от моих родителей и от всех, у кого есть или был ребёнок», — приводит слова Джоковича официальный сайт Уимблдона.