Димитров: воскресенье — лучший день на Уимблдоне. Здесь только мы, теннисисты

Болгарин Григор Димитров, которому в четвёртом круге Уимблдона предстоит сыграть с семикратным чемпионом этого турнира швейцарцем Роджером Федерером, признался, что очень любит первое воскресенье Уимблдона — Middle Sunday, когда на кортах нет ни одного официального матча.



«Я думаю, что воскресенье — лучший день на Уимблдоне. Всё так тихо, спокойно. Нет никого, кроме нас, теннисистов. Единственные звуки на кортах — звуки ударов по мячу. Можно слышать каждое соприкосновение мяча со струнами ракетки. Честно, это особенные ощущения, и они мне очень нравятся», — приводит слова Димитрова официальный сайт Уимблдона.