Дэвенпорт: Шарапова и Азаренко могут попасть на Итоговый чемпионат — 2017

Экс-первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт считает, что Марии Шараповой и Виктории Азаренко по силам вести борьбу за путёвки на Итоговый чемпионат WTA — 2017, несмотря на пропуск половины текущего сезона.



«Могут ли Шарапова или Азаренко попасть на Итоговый чемпионат в этом году? Я никогда не буду сбрасывать их со счетов. Они бьются в каждом матче, знают, как побеждать. Каждая из них может поймать кураж и выиграть несколько турниров подряд. И одна, и другая может победить и на US Open — а такой успех даст большой заряд уверенности в себе, поможет успешно выступить и осенью. Думаю, в ближайшие год — полтора обе добьются весомых результатов.



Интересно, как Мария справится со второй частью своего возвращения. Во время первой части происходило много всего сразу — пресса, противостояния с игроками вне корта, „уайлд-кард“ на турниры», — сказала Дэвенпорт в интервью Tennis world USA.