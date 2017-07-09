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Дэвенпорт: Шарапова и Азаренко могут попасть на Итоговый чемпионат — 2017

9 июля 2017, воскресенье. 21:40. Теннис

Экс-первая ракетка мира Линдсей Дэвенпорт считает, что Марии Шараповой и Виктории Азаренко по силам вести борьбу за путёвки на Итоговый чемпионат WTA — 2017, несмотря на пропуск половины текущего сезона.

«Могут ли Шарапова или Азаренко попасть на Итоговый чемпионат в этом году? Я никогда не буду сбрасывать их со счетов. Они бьются в каждом матче, знают, как побеждать. Каждая из них может поймать кураж и выиграть несколько турниров подряд. И одна, и другая может победить и на US Open — а такой успех даст большой заряд уверенности в себе, поможет успешно выступить и осенью. Думаю, в ближайшие год — полтора обе добьются весомых результатов.

Интересно, как Мария справится со второй частью своего возвращения. Во время первой части происходило много всего сразу — пресса, противостояния с игроками вне корта, „уайлд-кард“ на турниры», — сказала Дэвенпорт в интервью Tennis world USA.

Источник: Tennis World USA Сообщить об ошибке
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Теги
Виктория Азаренко Линдсей Дэвенпорт Мария Шарапова
Новости. Теннис
9 июля 2017, воскресенье
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