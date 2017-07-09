Звонарёва обыграла Михаликову и стала чемпионкой турнира ITF в Египте

Россиянка Вера Звонарёва (WC) стала чемпионкой турнира ITF с призовым фондом $ 15 тыс., проходившего в Шарм-эль-Шейхе (Египет). В финале она обыграла вторую сеяную словачку Терезу Михаликову — 1:6, 7:6 (7:4), 7:5. Во второй партии Михаликова подавала на матч, но Звонарёва сумела спастись.



Поединок продолжался 2 часа 58 минут. Звонарёва допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. У Михаликовой 1 эйс, 4 двойные и 6 использованных брейк-пойнтов из 13.



Вера не выступала с апреля 2015-го по март 2017 года, за это время вышла замуж и родила ребёнка. В марте этого года она сыграла на соревнованиях в Турции, а в июне дошла до второго круга соревнований в Фергане.



Отметим, что это первый титул Звонарёвой за шесть лет, после Баку-2011.