Маррей: Пэр очень хорошо играет на этом Уимблдоне

Первая ракетка мира и действующий чемпион Уимблдона британец Энди Маррей поделился ожиданиями от поединка с французом Бенуа Пэром, с которым он сыграет в понедельник.



«Он здорово направляет мячи, хорошо двигается, вкладывается в удары и умеет использовать свои шансы. В целом у него бывают спады, но на этом турнире, судя по всему, он играет весьма хорошо. Словом, я жду непростого матча», — приводит слова Маррея BBC.

Пэр на Уимблдоне-2017 прошёл Рожериу Дутру да Силву, Пьер-Юга Эрбера и Ежи Яновича. Маррей оказался сильнее Александра Бублика, Дастина Брауна и Фабио Фоньини.