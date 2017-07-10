Агасси: меня как игрока считали аналитиком и стратегом, а Джокович такой в жизни

Экс первая ракетка мира американец Андре Агасси, являющийся тренером Новака Джоковича, объяснил, почему принял решение о сотрудничестве с сербом.

«В случае с Новаком дело в его восприятии себя, своей жизни, а также в той позиции, в которой он оказался сейчас. Он через многое прошёл, выиграл очень много всего. Теперь ему нужна новая перспектива. Со мной было то же самое: я с первого места в мире опускался на 140-е. Так что все, кто в своей жизни готов искать ответы на вопросы и разбираться в себе, сразу получают моё уважение. К тому же я считаю, что он может стать ещё лучше, чем был.



На корте и в жизни мы полные противоположности. Меня как игрока считали аналитиком и стратегом, умеющим думать, а Новак такой в жизни. Он постоянно ищет новую информацию, что-то читает, изучает. Я же в жизни наделал кучу глупостей, и я могу понять его ощущения, потому что сам их испытывал», — приводит слова Агасси ESPN.