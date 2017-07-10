Звонарёва: я пока не готова посвящать себя теннису на 100%

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», экс-вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва, накануне ставшая победительницей соревнований ITF в Шарм-эль-Шейхе (Египет), рассказала, что пока не готова отдавать теннису достаточно времени и сил, чтобы вернуться в тур. Вера не выступала с апреля 2015 по март 2017 года, за это время вышла замуж и родила ребёнка. В марте этого года она сыграла на соревнованиях в Турции, а в июне дошла до второго круга соревнований в Фергане.

«С маленьким ребёнком я пока не готова посвящать себя теннису на 100%. А если я хочу вернуться в тур, то нужно полностью отдаваться своей работе, теннису. Мне нужно набрать идеальную форму и много тренироваться каждый день. Пока я не в таком положении. Наверное, и в ближайшие шесть месяцев так не будет, но увидим. Если я почувствую, что вновь хочу много играть в теннис, то попробую.

Но если почувствую, что не готова вернуться, то буду просто играть для удовольствия. Я люблю теннис. Он многое дал мне. Я хочу продолжать играть для себя, даже если это просто тренировки и небольшие турниры», — цитирует Звонарёву официальный сайт тура.