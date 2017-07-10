У Халеп будет лучший результат среди действующих игроков по пребыванию в топ-10

Румынская теннисистка Симона Халеп по итогам Уимблдона станет обладательницей лучшего результата среди действующих игроков тура по непрерывному пребыванию в топ-10 рейтинга WTA — 182 недели подряд, сообщает официальный сайт тура. Уроженка Констанцы не покидает первую десятку с 27 января 2014 года.
Топ-10 покинет 22-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, которая находится на восьмом месяце беременности. Уроженка Сагинау является действующей чемпионкой Уимблдона.
Уимблдон завершится 15 июля.