Мугуруса: встреча с Кербер — это просто очередной матч для меня

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась ожиданиями от матча с немкой Анжеликой Кербер в четвёртом круге Уимблдона, который состоится 10 июля.

«Это просто ещё один матч. Я много раз встречалась с Кербер, знаю её игру. Но ничего не меняется. У меня были сложные матчи с соперницами, которые не относятся к топ-группе, а затем предстояло играть с топ-теннисистками. Никогда не знаешь, как всё сложится. Для меня это будет ещё один увлекательный матч.

Может быть, многие думаю, что у меня отличный шанс выйти в финал. Но сначала нужно выйти на корт и добиться этого. Я мотивированна. Впереди самые сложные раунды, и я с нетерпением жду их», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.