В 13:30 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют немка Анжелика Кербер (1) и представительница Испании Гарбинье Мугуруса (14). По личным встречам впереди уроженка Каракаса — 4-3.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кербер — Мугуруса на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в полуфинал Уимблдона поспорит либо с представительницей Польши Агнешкой Радваньской (9), либо с россиянкой Светланой Кузнецовой (7).