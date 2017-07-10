Возняцки: я никогда не смотрю в турнирную сетку и ничего не знаю

Датчанка Каролина Возняцки поделилась ожиданиями от встречи с американкой Коко Вандевеге в четвёртом круге Уимблдона. Матч состоится 10 июля.

«Я просто играю. Я никогда не смотрю в турнирную сетку и ничего не знаю. Просто играю в теннис. Впереди у меня игра, и я постараюсь победить соперницу, которая будет мне противостоять. Ни о чём другом я особо не переживаю. У Вандевеге мощная подача и удары. Ей нравится выступать на траве, так что легко мне не будет», — цитирует Возняцки официальный сайт тура.