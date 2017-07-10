Медина-Гарригес: Остапенко всегда готова к борьбе и ненавидит проигрывать

Испанка Анабель Медина-Гарригес, работающая с представительницей Латвии Еленой Остапенко, сказала, что её подопечная ненавидит проигрывать, поэтому всегда сражается до конца. В четвёртом круге Уимблдона чемпионка «Ролан Гаррос—2017» встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

«Елена всегда готова к борьбе и ненавидит проигрывать. На корте она находится в своём собственном мире и думает только о победе. Она старается сохранять концентрацию и верит в свою игру. Она знает, что играет хорошо, а когда это происходит, она понимает, что является очень опасной соперницей для всех. Она уверена в себе и делает то, что нужно, чтобы выигрывать матчи», — цитирует Медина-Гарригес Sport360.