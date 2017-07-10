В 13:30 по московскому времени начнётся матч четвёртого круга Уимблдона, в котором сыграют победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года, представительница Латвии Елена Остапенко (13) и украинка Элина Свитолина (4). Ранее соперницы не встречались.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Остапенко — Свитолина на Уимблдоне.

Победительница этого матча за выход в полуфинал Уимблдона поспорит либо с представительницей Хорватии Аной Конюх (27), либо с американкой Винус Уильямс (10).