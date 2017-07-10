Д. Макинрой может больше не выйти в эфир на Уимблдоне-2017 из-за болезни матери

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема» американец Джон Макинрой, работающий на телеканале BBC во время Уимблдона, может не выйти в эфир на второй неделе турнира. Его мать Кэй, проживающая в Нью-Йорке, лечится от лейкемии, и если её состояние будет и дальше ухудшаться, то Макинрой срочно вылетит в США, сообщает Daily Mail.

В этом году ушёл из жизни отец Макинроя Джон-Патрик Макинрой-старший.

Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах в 1999 году был включён в Международный зал теннисной славы.