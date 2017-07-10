Младенович: мы с мужчинами делаем одну и ту же работу, должны получать одинаково

Француженка Кристина Младенович выступила за введение равных призовых для мужчин и женщин на всех соревнованиях тура.

«Я женщина и, конечно, буду поддерживать женщин-спортсменок и всегда говорить, что нас должны уважать. Сейчас мы получаем одинаковые призовые с мужчинами на турнирах «Большого шлема», но не в туре. Не знаю, по какой причине. На турнирах «Большого шлема» мужчины играют до победы в трёх сетах, мы — до выигрыша двух партий, но на остальных соревнованиях формат одинаковый.

Конечно, мужской и женский теннис — разные виды спорта, потому что мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина, но в целом мы делаем одну и ту же работу, играем в теннис. Мы, пожалуй, и тренируемся так же много, как мужчины, бегаем, поднимаем тяжести, мы так же многим жертвуем и так же много времени проводим в переездах», — цитирует Младенович Sport360.